3 вересня 2024 року в Міністерстві охорони здоров'я України відбулася зустріч представників МОЗ на чолі з Міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком з делегацією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яку очолювала Джулі Кьонен, Директор Місії в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час зустрічі присутні обговорили спільні проекти у сфері охорони здоров'я, які реалізуються завдяки плідній співпраці МОЗ з USAID та перспективні напрямки, які доцільно розвивати у майбутньому.

Віктор Ляшко висловив подяку USAID за підтримку, яку надає USAID Україні вже багато років поспіль, а також посилену допомогу з початком повномасштабної війни.

«Наша співпраця з USAID триває десятки років, і ми цінуємо підтримку, яку надає уряд та народ Сполучених Штатів Америки. Оремо вдячні за гнучкість у реагуванні на нагальні запити та потреби нашої країни. Завдяки ефективно налагодженій співпраці вдається реалізувати велику кількість успішних проектів, які направлені як на стратегічний розвиток системи охорони здоров'я України, так і на підвищення її стійкості в умовах постійної необхідності реагувати на виклики війни. Йдеться, зокрема, про продовження процесу реформування медичної системи та формування спроможної мережі медичних закладів по всій Україні, перегляд регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів, здійснення прозорих закупівель, протидію ВІЛ-інфекції та туберкульозу, розвиток системи громадського здоров'я, цифровізацію», - зазначив Міністр охорони здоров'я України.

Окрім цього, приділили увагу новим проектам USAID, серед яких проект Rehab4U, спрямований на розвиток системи реабілітації у сфері охорони здоров'я в Україні. Також Віктор Ляшко підкреслив важливість запуску нового проекту щодо подальшого реформування медичної системи та ще одного проекту у сфері ментального здоров'я.