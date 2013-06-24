Міністерство охорони здоров’я та Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні підписали меморандум про співпрацю у сфері психічного здоров’я. Документ щодо розбудови спроможностей первинної медичної ланки із ведення поширених психічних розладів за програмою mhGAP підписали Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та голова Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт. Про це повідомляє Урядовий портал.

Підписання меморандуму дасть змогу зробити психологічну підтримку на первинному рівні надання медичної допомоги значно доступнішою для людей.

«Минулого тижня уряд додав до Програми медичних гарантій новий пакет «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». Цей пакет дозволить збільшити капітаційну ставку для сімейних лікарів, які мають відповідну освіту, що підтверджує їхню можливість здійснювати ранню діагностику та надавати базову психологічну допомогу кожному, хто цього потребує. А сьогодні за підтримки ВООЗ і партнерів ми створюємо ефективні освітні курси для посилення професійних компетенцій фахівців первинної ланки. Це програмні рішення, які зроблять ці плани реальністю. Всі ці рішення – це впровадження Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, яка реалізується в Україні за ініціативою першої леді України Олени Зеленської», – сказав Віктор Ляшко.

Програма mhGAP – Mental Health Gap Action Programme – це глобальна програма ВООЗ, яка була запущена у 2008 році для покращення доступу до послуг з охорони психічного здоров’я через залучення неспеціалізованих кадрів (наприклад, сімейних лікарів). Упродовж проходження програми їх навчають надавати допомогу людям із поширеними психічними розладами (депресією, тривогою, посттравматичним стресовим розладом, суїцидальною поведінкою тощо).

Програма mhGAP впроваджується у понад 100 країнах світу, а її матеріали перекладені понад 20 мовами, зокрема українською. В Україні програма mhGAP впроваджується міжнародними та національними партнерами з 2019 року. Станом на липень 2022 навчання пройшли 655 спеціалістів: сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів, фельдшерів, медичних сестер та братів.

Доктор Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні, сказав: «Сьогоднішня зустріч знаменує собою історичний момент, оскільки ми маємо зобов’язання посилити надання послуг психічного здоров’я в Україні саме на первинній ланці. ВООЗ працює з mhGAP протягом тривалого часу, і в Україні така робота почалася в 2019 році. Але після вторгнення російської федерації в Україну 24 лютого потреби різко зросли, і нам потрібно швидко розширювати обсяги навчання та надання послуг. Я дякую Міністерству охорони здоров’я та Офісу першої леді за пріоритизацію теми психічного здоров’я, тому що понад 10 мільйонів людей в Україні зараз потребують психологічної допомоги. І я дякую всім партнерам, які висловили свою готовність приєднатися до реалізації mhGAP в Україні, тому що разом ми можемо зробити більше».

Окрім проведення очних тренінгів, партнери завершують розроблення онлайн-курсу для самостійного навчання із лікування психічних розладів у закладах первинної медичної допомоги в Україні. Курс базується на навчальних матеріалах mhGAP. Запуск перших модулів курсу відбудеться в листопаді.

Нагадаємо, уряд додав пакет«Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги» до Програми медичних гарантій.