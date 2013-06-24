Міністерство охорони здоров'я України разом із Європейською комісією організували евакуаційні рейси для громадян України, які постраждали внаслідок збройної агресії росії. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Зокрема, цього тижня вдалося евакуювати та доправити на спеціалізоване лікування 22 пацієнтів, яких прийняли у медзакладах Німеччини, Нідерландів, Данії та Норвегії.

Через постійні бойові дії, обстріли та пошкодження інфраструктури суттєво ускладнилось надання медичної допомоги на сході та прифронтових територіях. Натомість евакуаційні рейси, організовані МОЗ та партнерами, тривають з перших днів війни та відбуваються майже щодня.

Цього тижня у складі групи евакуювали постраждалих громадян із мінно-вибуховими травмами. Чимало пацієнтів зі сходу країни та прифронтових територій, які отримали травмування внаслідок ворожих обстрілів.

Також у групі є цивільні особи з онкологічними захворюваннями з Дніпропетровської, Львівської, Одеської, Київської та Івано-Франківської областей. Всі вони потребують продовження спеціалізованого лікування та подальшої реабілітації.

Міжнародні партнери у взаємодії зі службою екстреної медичної допомоги МОЗ України забезпечують транспортування пацієнтів від лікарні у прифронтовій території через львівський медичний хаб до аеродрому в Польщі. Далі повітряні госпіталі чи спеціальний авіатранспорт транспортують українців в країни Європи для спеціалізованого лікування.

Нагадаємо, у межах співпраці Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства охорони здоров’я Республіки Польща та представників Європейської комісії було відкрито у Жешуві спеціальний медичний хаб для українських пацієнтів, яких евакуюють на лікування до європейських клінік.