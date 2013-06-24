Міністерство охорони здоров’я України разом із Європейською комісією продовжують організовувати евакуаційні рейси постраждалих громадян України до клінік Європи. Про це повідомляє Урядовий портал.

Цього тижня евакуювали групу з 12 цивільних та військових зі східних регіонів України та інших територій активних бойових дій. Також разом з ними були евакуйовані онкопацієнти з Одещини, Вінниччини, Київщини та Житомирщини. Всі вони були направлені на спеціалізоване лікування до Нідерландів, Норвегії та Словенії.

Зазвичай евакуюють людей, які постраждали від військової агресії росії: дорослі та діти зі складними мінно-вибуховими пораненнями; із захворюваннями, які наразі лікувати в Україні неможливо або які потребують спеціалізованого лікування.

Нагадуємо, що міжнародні партнери у взаємодії зі службою екстреної медичної допомоги МОЗ України забезпечують транспортування пацієнтів від лікарень у прифронтових територіях через медичний хаб у Львові до аеродрому в Польщі. Далі повітряні госпіталі чи спеціальний авіатранспорт транспортують українців в країни Європи для спеціалізованого лікування.

Евакуація цивільного населенняпроходить через систему екстреного реагування Євросоюзу, коли в одній із країн ЄС для лікування і реабілітації українців оперативно шукають профільну спеціалізовану клініку. Так звані «медичні конвої» — приклад одного з ефективних напрямків порятунку пацієнтів, коли Міністерство подає запит на евакуацію та отримує пропозиції від різних країн-членів Європейського Союзу та Європейської економічної зони. Далі МОЗ контактує з клінікою та узгоджує етапи і маршрути безпечного медичного транспортування.

Зазначимо, що загалом у межах співпраці МОЗ та Єврокомісії, за підтримки ВООЗ, уряду Польщі та багатьох міжнародних партнерів від початку повномасштабного вторгнення вдалося евакуювати спеціалізованим медичним транспортом з різних регіонів України до закордонних клінік вже 2 354 українців.

МОЗ разом із партнерами продовжує працювати та робити усе можливе, аби врятувати людей та надати їм необхідну медичну допомогу.