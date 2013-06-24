Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та директор Бельгійського державного агентства з розвитку «Enabel» Дірк Депре підписали меморандум про співробітництво. Метою співпраці є реалізація проектів з довгострокової підтримки української системи охорони здоров’я на 2024-2029 рр., підготовки українських медзакладів до майбутнього зимового періоду, реабілітація для українців, які постраждали через наслідки повномасштабної війни тощо. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Забезпечення автономії лікарень у тепло-, водо- та електропостачанні – важливе завдання порядку денного сьогодні, зважаючи на щоденні атаки ворога на нашу медичну інфраструктуру та енергетичну систему. Йдеться як про підготовку до майбутнього осінньо-зимового сезону, так і про посилення нашої медичної системи у довгостроковій перспективі. Маємо зробити все, аби медична допомога надавалася безперебійно. Вдячний всім партнерам, які долучаються, аби допомогти нам в цьому. Підписаний сьогодні меморандум з бельгійським агентством з розвитку «Enabel» закладає міцний фундамент для розвитку співпраці у сфері охорони здоров'я та визначає пріоритетні напрямки такої взаємодії. Зокрема, йдеться про 40 лікарень, які будуть оснащені всім необхідним для автономної роботи”, - зазначив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Підписання меморандуму сприятиме посиленню обміну знаннями й досвіду, а також розбудові потенціалу між українськими та міжнародними фахівцями, підвищенню доступності та якості медичних послуг з особливим акцентом на психічне здоров'я, психосоціальну підтримку, реабілітацію та електронну охорону охорони здоров'я (eHealth).

Так, у межах меморандуму передбачається співробітництво у таких пріоритетних напрямах:

підтримка українського сектору охорони здоров'я у забезпеченні безперервності надання медичної допомоги, враховуючи шкоду, завдану війною українській медичній та енергетичній інфраструктурі;

підтримка реалізації інфраструктурних проектів закладів охорони здоров'я, інтегруючи принципи відбудови «краще ніж було», зокрема, підвищення енергоефективності, модернізація інфраструктури відповідно до вимог інтеграції в ЄС та впровадження нових підходів до покращення якості медичної допомоги;

підтримка України у напрямі соціально-фізичної та психічної реабілітації для цивільних і військових;

розбудова партнерських відносин між бельгійськими та українськими партнерами у сфері охорони здоров'я, в тому числі між лікарнями та університетами обох країн для взаємного обміну та навчання;

підтримка реформ з огляду на інтеграцію до ЄС тощо.

Меморандум про співпрацю між українською та бельгійською сторонами діятиме протягом чотирьох років та посилить стійкість й ефективність медичної системи попри наслідки повномасштабної війни.