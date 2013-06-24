Міністерство охорони здоров’я України продовжує працювати над реалізацією нового проекту щодо запровадження електронної черги на ендопротезування. Поточні результати обговорили під час селекторної наради з Міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком, заступником Міністра з питань цифрового розвитку Марією Карчевич та стейкхолдерами процесу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Завдяки запуску проекту українські пацієнти зможуть отримувати ендопротези через прозору електронну чергу та безоплатно. Адже для цього Міністерство охорони здоров'я України здійснює їх централізовану закупівлю коштом державного бюджету. Так, у 2024 році ДП «Медичні закупівлі України» на замовлення міністерства здійснило закупівлю 37 809 одиниць ендопротезів кульшового та колінного суглоба на суму понад 520 млн грн. Більша частина договорів вже підписана, а їхнє постачання заплановане на кінець 2024 року, однак й наразі в закладах охорони здоров’я є залишки ендопротезів, які були закуплені раніше. Цьогоріч вперше проведено трирічну закупівлю ендопротезів, що дозволило отримати найкращі цінові пропозиції, а управління поставками має стати більш ефективним.

Нагадаємо, що ендопротезування – це операція, під час якої людині вставляють штучний суглоб замість пошкодженого. Зараз протезувати можуть кульшові суглоби, колінні, плечові, ліктьові та інші.

“Минулої осені я провів нараду з керівниками обласних департаментів охорони здоров’я та керівниками лікарень щодо безоплатного ендопротезування пацієнтів. Перед тим ми провели аналіз даних з електронної системи охорони здоровʼя, який свідчив, що 48% всіх хірургічних операцій з ендопротезуванням припадали на заклади, куди не розподілялись централізовано закуплені ендопротези. Тобто пацієнти закуповували їх власним коштом, а значить, йшлося про неформальні платежі, які йдуть комусь в кишені. Для того, аби викорінити цю практику та зробити процес максимально прозорим, прийнято рішення про цифровізацію процесу, що стане запобіжником від потенційних зловживань та маніпуляцій. Моя позиція чітка — пацієнти мають отримувати весь спектр безоплатних медичних послуг, які їм забезпечує держава. Тому працюємо над запуском електронної черги для отримання ендопротезів. Повноцінний запуск очікуємо з січня 2025 року. Зробимо для цього все можливе”, - зазначив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Запровадження електронної черги забезпечить прозорий розподіл ендопротезів та черги пацієнтів на операції, планування і виклик пацієнтів на операцію відповідно до черги, облік та реєстрацію всіх операцій в єдиній системі, можливість аналізу, моніторингу та планування закупівель ендопротезів тощо.

Крім того, передбачається інтеграція системи електронної черги з «Med Data» для отримання бази ендопротезів, які розподілені та використані у медзакладах.

Найближчим часом електронна черга запрацює у тестовому режимі. Водночас буде проведено навчання фахівців для коректного користування системою.