Розпочинається відбір семи представників громадських об’єднань, їхніх спілок, благодійних організацій, що провадять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров’я, професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров'я або у сфері архітектури та містобудування, які увійдуть до персонального складу Ради з відновлення Охматдиту. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відбір здРозпочинається відбір семи представників громадських об’єднань, їхніх спілок, благодійних організацій, що провадять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров’я, професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров'я або у сфері архітектури та містобудування, які увійдуть до персонального складу Ради з відновлення Охматдиту. ійснюватимуть члени Ради з відновлення, визначені в першому етапі формування персонального складу. Це представники від благодійників, які зробили найбільші пожертви, проєктів міжнародної технічної допомоги, дипломатичних установ іноземних держав в Україні, міжнародних та міжурядових організацій і фондів, а також по одному представнику МОЗ України та НДСЛ Охматдит.

Відбір здійснюватиметься рейтинговим голосуванням членів Ради за результатами розгляду поданих заявок на участь.

Критерієм для включення представників громадських об’єднань, їхніх спілок, благодійних організацій і професійних асоціацій до складу Ради з відновлення є наявність 3 і більше років досвіду діяльності щонайменше в одній з таких сфер чи напрямів:

запобігання корупції;

захист прав пацієнтів;

розвиток сфери охорони здоров'я, відновлення пошкодженої (зруйнованої) медичної інфраструктури;

діяльність професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров'я;

діяльність професійних асоціацій у сфері архітектури та містобудування.

Для того, щоб подати заявку на участь, просимо представників громадськості, які відповідають критеріям, зазначеним у Положенні про Раду з контролю здійснення відновлення зруйнованих (пошкоджених) будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України, заповнити та надіслати форму за посиланням не пізніше 14 серпня 2024 року (включно).

Персональний склад Ради з відновлення буде затверджений окремим наказом Міністерства охорони здоров'я України.