Цього року освітній застосунок «Мрія» стане національним. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив, виступаючи на презентації нового функціоналу «Мрії». Глава держави зазначив, що застосунок — інструмент сучасної справді хорошої освіти. Він подякував тим, хто зробив це можливим: команді, що створила «Мрію» та забезпечує її роботу, і всім освітянам, які працюють в Україні для українських дітей, повідомляє Офіс Президента.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на форумі, який відбувся за участі Президента, наголосив, що «Мрія» — пріоритетний проєкт уряду і частина великої цифрової трансформації держави.

«Ми здійснюємо мрію мільйонів українців — наших дітей, батьків, учителів. Робимо навчальний процес більш зручним, ефективним та інтерактивним. Це один з великих амбітних національних проєктів. Але не єдиний і не останній. Таких стратегічних ініціатив ставатиме більше. Це потрібно для нашого майбутнього», — наголосив Прем’єр, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.