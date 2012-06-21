Ця детективна історія розпочалася рік тому, коли подружжя приватних підприємців з Херсона придбало базу відпочинку «Мрія» Харцизського трубного заводу у селі Залізний Порт. Для підприємства непрофільний бізнес був тягарем, а для малого бізнесу — привабливим об'єктом інвестицій.

На 7,5 га землі недалеко від Чорного моря розташувався невеликий готель, будиночки для персоналу, трансформаторна підстанція, водонапірна башта, свердловина та деякі інші об’єкти, в тому числі незавершене будівництво нового корпусу. Підприємці виявилися порядними і зобов’язалися щороку платити за оренду землі близько 400 тисяч гривень — істотна сума для місцевого бюджету. Ці кошти допомогли Новофедорівській сільраді добудувати дитячий садок. Відтепер дітей не треба возити в сусіднє село.

Але новоявлене бюджетоутворююче підприємство привернуло увагу контролюючих органів. У вересні 2018 року підприємці орендують землю, а вже за кілька днів заступник прокурора Херсонської області Кубатко К.В. витребував документ у сільради. Дивує швидкість реакції прокуратури, а також правомірність таких дій, адже це відомство вже позбавлено права загального нагляду. У березні вже цього року прокурор Новокаховської місцевої прокуратури Спільник С.С. внесла до єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію за фактом нібито незаконної передачі землі в оренду без конкурсу. Хоча законодавство прямо передбачає право власників об'єктів нерухомості на ділянки під ними. Важко уявити ситуацію, коли ти придбав будинок, а землю під ним віддали комусь іншому.

Наступний удар завдав слідчий Новокаховського відділу поліції Дяденко О.О. у травні — в розпал підготовки до курортного сезону. Він звернувся до слідчого судді Новокаховського міського суду Херсонської області з клопотанням, погодженим зі Спільник С.С., про накладення арешту на земельну ділянку. При цьому поліцейський зазначив, що в Державному реєстрі відсутні дані про знаходження на ній будь-яких об’єктів нерухомого майна. Це виглядає дивним, адже, за свідченнями власників бази відпочинку, слідчий та прокурор на власні очі бачили територію. Ця інформація є також у відкритих реєстрах — отже з нею може ознайомитися будь-хто в будь-який час.

Незрозуміло також, чому запитань щодо земельної ділянки не виникало за понад 10 років роботи бази за часів ХТЗ. Що дозволено великому бізнесові, те не дозволено малому?

Місцеві бізнесмени занепокоєні, що арешт землі дасть привід для провокацій та створить проблеми у роботі «Мрії». А це два десятки працівників, чималі платежі до бюджетів. До того ж через трансформаторну підстанцію здійснюється енергопостачання ще кількох фірм, включно із автовокзалом, та приватних будинків. Що буде із ними?

Прокуратура пояснює доцільність арешту ризиком продажу землі власникам бази відпочинку до розгляду справи по суті. Підприємці вважають, що вся справа вигадана, аж пальці знати.

Нині в державі багато говорять про боротьбу з корупцією та підтримку малого та середнього бізнесу. На жаль, у нас, напевно, не всі читають новини, тому стають можливими такі судові процеси. Гадаємо, ця ситуація може стати лакмусовим папірцем для оцінки результатів реформування поліції і прокуратури та дасть змогу показати результати роботи НАБУ та антикорупційній прокуратурі.