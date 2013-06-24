В Україні зростає кількість батьків, які користуються соціальною послугою «Муніципальна няня», що ініціювало Міністерство соціальної політики. На 1 листопада 2024 року послугою користуються 1877 родин, догляд няні отримують 2300 дітей.

«Муніципальна няня» — це послуга догляду за дитиною, яку надають для підтримки батьків чи опікунів дитини. Раніше нею могли скористатися лише батьки та опікуни дитини, яка потребує додаткового догляду, або батьки (опікуни), що є особами з інвалідністю I чи II групи та мають дитину до трьох років. У липні Кабінет Міністрів ухвалив зміни, які збільшили вік дітей до шести років та розширили надання послуги для таких категорій: ВПО незалежно від місця проживання, але з дітьми до трьох років; сімей, які проживають на територіях, де в умовах воєнного стану дитячі садочки не працюють.

Зміни покликані допомогти родинам, які потребують додаткового часу для навчання, перенавчання чи пошуку роботи. Крім того, послуга дає змогу знайти роботу потенційним няням, які мають необхідні вміння, знання та навички.

Щоб отримати компенсацію за догляд няні, батьки (офіційні опікуни) мають самі знайти муніципальну няню, оформити з нею договір та віднести документи в найближче управління з питань соціального захисту населення.

Муніципальною нянею може стати фізична особа-підприємець, вказавши у класифікаторі вид економічної діяльності (КВЕД) 97.00 та 88.91 (група оподаткування не важлива). Але така няня може оформити догляд одночасно за трьома дітьми. Також нянею може бути юридична особа (КВЕД 78.2, 85.10). Така няня вже офіційно може доглядати одночасно за шістьма дітьми за адресою, визначеною муніципальною нянею, або за однією з адрес проживання дітей за письмовою згодою батьків усіх дітей, про що зазначається в договорі, повідомляє Мінсоцполітики.