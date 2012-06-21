Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Нещодавно Сумський будинок-музей Антона Чехова, розташований на одній із околиць міста, одержав цифрову пам’ятну мітку «Bank of memories». Відтепер заклад значно «наблизився» до тих, хто бажають ознайомитися із сумським періодом життя і творчості класика світової літератури, а також долучився до світового музейного сімейства.
Музей письменника об’єднує у цифрі світові культурно-мистецькі здобутки, дозволяє знаходити об’єкти на відстані. Маючи смартфон, можна завантажити додаток до Play маркету і здійснити подорож залами того чи іншого музейного закладу.
Тож сумський музей має всі підстави розраховувати на активізацію туристів, зокрема цифрових.