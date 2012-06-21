Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Музей історії енергетики при ПАТ «Сумиобленерго» має цікаву експозицію, яка розповідає про зародження, становлення і розвиток енергетичного ринку слобожанського краю.
Цими днями заклад поповнився новим рухомим експонатом – сюди прибула і зупинилася автовишка, завдяки якій на початку 70-их років галузь почала інтенсивно розвиватися.
Голова правління товариства Ігор Дирбавка наголосив, що сьогоднішнє покоління енергетиків повинне знати історію рідного підприємства, а голова спілки ветеранів ПАТ «Сумиобленерго» Олександр Шевель поділився споминами про часи, коли колектив одержав першу таку телескопічну автовишку. То була непересічна і пам’ятна подія, адже наприкінці 60-их років енергетики не мали засобів механізації і всі виробничі процеси виконувалися вручну.
Відтепер автовишка нагадуватиме нинішнім і майбутнім енергетикам про те, як розвивалася галузь.