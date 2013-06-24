Днями в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій відбулася нарада щодо оцінки потреб та посилення координації евакуації музейних предметів державної частини Музейного фонду України. Участь у ній в онлайн-форматі взяли представники обласних військових адміністрацій, керівництво профільних департаментів ОВА та музеїв.

Особливу увагу учасники заходу приділили стану евакуації та переміщення музейних цінностей у регіонах, наближених до територій бойових дій і прикордоння. Обговорювали й можливості тимчасового зберігання експонатів у музеях західних областей та м. Києва, які є достатніми. Було зазначено, що більшість музейних цінностей першої та другої категорій перебувають у безпечних сховищах завдяки їхньому переміщенню до інших областей або в межах області, тимчасового експонування в європейських музеях та евакуації до інших областей.

Учасники наради наголосили, що всі відповідальні за евакуацію органи влади діють злагоджено і своєчасно, зокрема в частині забезпечення логістики. Потреб в екстреній евакуації від обласних військових адміністрацій та представників музеїв заявлено не було.

Нагадаємо, що МКСК виконує координаційну роль у питаннях евакуації музейних предметів та перебуває в постійному діалозі з відповідними департаментами ОВА. Відповідальність за проведення евакуації покладено на обласні та Київську міську військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Національну поліцію, ДСНС, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, повідомляє МКСК.