Місія Міжнародного валютного фонду відвідає Київ з 6 по 19 вересня. Обговорюватимуть подальші кроки співпраці фонду з Україною.
«Приїзд нової повної місії МВФ після довгої перерви — свідчення діалогу з багатьох питань, зокрема забезпечення сталої бюджетної політики, утримання дефіциту в межах затвердженого бюджету, боротьби з корупцією. Ми зацікавлені обговорити всі поточні питання і продовження співпраці після закінчення програми в березні 2019 року для забезпечення стабільності та передбачуваності розвитку України для громадян, національного бізнесу та зовнішніх інвесторів», — зазначила в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова.
За її словами, позитивні підсумки, над досягненням яких міністерство працюватиме разом з МВФ, дадуть змогу не лише поповнити резерви НБУ, а й відкриють шлях до залучення фінансування держбюджету на пільгових умовах з використанням гарантії Світового банку (800 мільйонів доларів США) та макрофінансової допомоги ЄС обсягом мільярд євро.