МВС готує зведені оперативні загони для невідкладної допомоги постраждалим регіонам. Про це Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив під час робочої поїздки до Харкова.

«Харків - місто, яке цими днями зазнало значних пошкоджень інфраструктури та цивільних обʼєктів», - наголосив очільник МВС у своєму офіційному Telegram-каналі, передає пресцентр Урядовий портал.

У ході робочого візиту він перевірив роботу Пунктів Незламності. «Протягом доби понад 16 тисяч людей вимушені були прийти до Пунктів, щоб зігрітися, підзарядити телефони, отримати доступ до мережі», - зазначив Ігор Клименко.

Міністр повідомив, що до Харкова прибула мобільна кухня ДСНС. Вона може забезпечити триразове харчування одночасно для 200 людей і розгортається під час масових пошуково-рятувальних операцій.

«Працюватимемо над тим, щоб подібного транспорту в Україні стало більше», - наголосив він.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко разом із виконуючим обовʼязки Голови ДСНС Андрієм Даником побували на одному з обʼєктів, де підрозділи рятувальників продовжують ліквідовувати наслідки ракетної атаки ворога.

У Харкові зараз перебувають рятувальники й з інших регіонів, які безперервно працюють над ліквідацією наслідків російських обстрілів.

«Підготовка зведених загонів по всій Україні стала однією з ключових тем наради з керівниками Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії. Ці зведені загони мають бути готові до оперативного відправлення в інший регіон, який потребуватиме допомоги», - наголосив очільник МВС.

Також під час наради учасники обговорили питання безпеки у містах, евакуації людей з прифронтової території та алгоритм дій під час відключень електроенергії.

Міністр подякував усім, хто упродовж останніх діб ліквідовував наслідки ворожих ударів. Серед них – рятувальник Сергій Богатир. Він врятував чоловіка, який під час пожежі перебував на кондиціонері.

Також Ігор Клименко відзначив Олексія Макушенка, Богдана Попова, Сергія Петінова, Сергія Якушина, які гасили обʼєкти енергетичної інфраструктури.

Юрій Смородський, Андрій Хозов, Сергій Левченко, Віталій Ляховський, Костянтин Войтенко - надзвичайники, які врятували людей.

«Дякую кожному, ви – наші Герої МВС», - наголосив Міністр внутрішніх справ України.