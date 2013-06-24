Міністерство внутрішніх справ України пояснює, при яких обставинах під час дії воєнного стану підрозділи Державної міграційної служби України (ДМС) можуть продовжити паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також внести до нього дані про дитину. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Обставини, при яких продовжується закордонний паспорт та вносяться дані дитини

Відповідно до чинного законодавства Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою затвердив Тимчасовий порядок внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон на період дії воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування.

Згідно з цією постановою громадяни України можуть перетинати державний кордон в пунктах пропуску та контролю на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, строк дії якого продовжено. Діти можуть перетинати держкордон на підставі наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон у одного з батьків або законного представника, до якого внесено інформацію про дитину.

Підставою для продовження дії закордонного паспорта та внесення даних дитини у територіальних органах/підрозділах ДМС можуть бути наступні обставини, які необхідно підтвердити документально:

термінове лікування за кордоном, супровід тяжкохворого або смерть родича, який проживав за межами України;

відсутність у територіальному підрозділі ДМС технічної можливості для оформлення нового закордонного паспорта через Єдиний державний демографічний реєстр.

Якщо особа/особа з дитиною перебувають за кордоном, то продовжити термін дії паспорта та внести дані про дитину можна в посольствах або консульських установах України.

Яка інформація про дитину вноситься до закордонного паспорта

До паспорта для виїзду за кордон одного з батьків або іншого законного представника вноситься наступна інформація про дитину:

прізвище та власне ім’я;

фотокартка дитини;

дата народження;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

дата внесення інформації про дитину;

дані територіального органу/територіального підрозділу ДМС, посольства або консульської установи України, які внесли інформацію (код);

найменування посади, підпис, прізвище та ініціали особи, яка здійснила внесення інформації.

До уваги! Внесення інформації про дитину здійснюється в день звернення одного з батьків або законного представника безоплатно.

Необхідні документи

Один із батьків або законний представник для внесення до паспорта для виїзду за кордон інформації про дитину подає наступні документи: