29 травня, у Міністерстві внутрішніх справ України відбулася зустріч Глави відомства Ігоря Клименка з делегацією Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти на чолі з Генеральною директоркою Кетрін Бомбергер. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Також у заході взяли участь заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко, Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, директор Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Сергій Кримчук та інші.

Метою зустрічі стало підписання Меморандуму про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти, а також обговорення актуальних напрямків подальшої співпраці у сфері розшуку осіб.

На початку зустрічі Ігор Клименко подякував партнерам за усю надану допомогу та наголосив, що застосування сучасного обладнання в ДНК-лабораторіях МВС сприятиме якнайшвидшому розшуку зниклих осіб та формуванні доказової бази в кримінальних провадженнях.

«Хочу подякувати Міжнародній комісії з питань зниклих безвісти за реакцію, підтримку і бажання розв'язувати усі питання достатньо швидко, які б вони не були складні. Це ще раз підтверджує ефективність і функціональність вашої організації. Ви маєте великий досвід роботи у багатьох країнах світу, який є надзвичайно корисним для нас», – заявив Ігор Клименко, звертаючись до партнерів.

Своєю чергою Генеральна директорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер наголосила, що їхня організація й надалі надаватиме підрозділам системи МВС усю необхідну допомогу. Також вона відмітила результативність співпраці з відомством та ефективність і професіоналізм українських спеціалістів.

«Ми розуміємо, в якій складній ситуації ви працюєте і наскільки це виснажлива робота. Ми поруч з вами і 100% підтримуємо вас. Для нас є великою честю бути вашими партнерами у цій великій роботі. І ми зробимо усе, аби надати вам усю необхідну допомогу – знання, досвід та обладнання», – заявила Кетрін Бомбергер.

Водночас Міністр відзначив, що усе надане обладнання обліковане та використовується виключно за призначенням.

«Ми розуміємо, що від ефективності нашої роботи залежить соціальна стабільність у суспільстві після завершення війни. І ми говоримо про те, аби налагодити зрозумілу систему у цьому питанні. І ця зустріч дасть нам зрозуміти поступовість наших подальших кроків для того, щоб ми могли вірно розподіляти як людський, так і технічний потенціал», – заявив Ігор Клименко.

Принагідно сторони обговорили кроки подальшої співпраці, зокрема Глава МВС відзначив, що питання осіб, зниклих безвісти за особливих обставин буде на порядку денному глобального Саміту миру, який невдовзі відбудеться у Швейцарії.

У закріплення намірів співпраці сторони підписали Меморандум про співробітництво між МВС України та Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти.

«Я хочу побажати вам успіху у цій роботі. Весь світ з вами, і ви неодмінно впораєтесь. Ми зі свого боку висловлюємо вам повну підтримку», – резюмувала Генеральна директорка комісії Кетрін Бомбергер.