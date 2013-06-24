3 вересня Кабінет Міністрів України схвалив розроблене МЗС розпорядження «Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України «Про припинення дії, вихід та денонсацію міжнародних договорів України, укладених Урядом України з урядами російської федерації, республіки білорусь та в рамках Співдружності Незалежних Держав». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Надалі відповідний проект закону буде переданий на розгляд Парламенту. Він передбачає припинення дії, вихід і денонсацію 14 міжнародних договорів України — пʼяти з росією, чотирьох з білоруссю, а також п’яти угод, укладених в рамках СНД — у військовій, енергетичній, фінансовій, економічній, транспортній, соціальній і медичній сферах.

«МЗС продовжує системну роботу з розірвання всіх міжнародно-правових звʼязків із державою-агресором та її сателітами. Звісно, практична співпраця з росію і білоруссю давно припинена. Але важливо також юридично відключити ці сотні дротів, якими наша держава була приєднана до москви та країн СНД. Це довга та системна робота, яку ми зараз прискорюємо внесенням відповідних рішень пакетами. Розраховуємо на підтримку чергового такого кроку з боку народних депутатів», - підкреслив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.