9 липня у Нью-Йорку відбулося позачергове засідання Ради Безпеки ООН, скликане на запит України членами Радбезу Францією та Еквадором у зв’язку із російським ракетним обстрілом цивільної інфраструктури України, зокрема Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ініціюючи засідання та формально запитуючи дозвіл на участь у ньому, Україна принципово відмовилася звертатися до рф як до Головування Радбезу. росія намагалася перешкодити участі України в засіданні. Проте зусилля українських дипломатів і готовність більшості членів РБ ООН підтримати запрошення України змусили росію відмовитися від спроби тиску на Україну з метою визнання ролі рф як Головування.

Важливим елементом засідання стала ініційована Україною участь директора дитячої лікарні «Охматдит» Віталія Жовніра у якості брифера. Він поінформував учасників щодо унікальної ролі закладу в медичній системі України та шкоди, завданої руйнуванням його корпусів внаслідок обстрілу рф, наслідків російської атаки для життя та здоров’я хворих дітей у перспективі.

Учасники засідання продемонстрували консолідовану підтримку України та засудили терористичні атаки рф проти України. Від партнерів пролунали чіткі сигнали щодо незмінної підтримки територіальної цілісності і суверенітету України, а також необхідності надання додаткових спроможностей для протидії російській агресії.

У свою чергу, помічник Генерального секретаря з гуманітарних питань Джойс Мсуя засудила ракетні удари по Україні 8 липня, які завдали значної шкоди цивільній інфраструктурі. Вона закликала учасників до прискорення процесу надання фінансової підтримки для України.

Спроби постійного представника рф вчергове виправдати злочини своєї країни, звинувачуючи Сили оборони України не були взяті до уваги навіть тими країнами, які росія вважає своїми надійними партнерами.

Натомість делегація України продемонструвала учасникам засідання аудіовізуальні докази Служби Безпеки України, які чітко доводять, що удар по «Охматдиту» був нанесений саме російською ракетою Х-101.

«Напад на дитячу лікарню свідчить про небажання росії брати участь у мирному процесі», — заявив під час засідання постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Він також додав: «росія – гірше за рак. Вона припинить вбивати та поширювати насильство лише тоді, коли буде нездатною це робити. Міжнародна спільнота має всі необхідні важелі впливу для гідної відповіді агресору тією мовою, яку він зрозуміє – сильними, спільними та рішучими діями, спрямованими на притягнення росії до відповідальності за всі скоєні нею злочини».