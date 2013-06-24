На доручення глави МЗС України Дмитра Кулеби 8 липня заступник Міністра Євген Перебийніс разом з 33-ма главами дипломатичних місій акредитованих в Україні відвідали одну з найбільших дитячих лікарень України «Охматдит», яка зазнала значних пошкоджень внаслідок російського ракетного удару. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Делегація іноземних послів мала змогу на власні очі побачити наслідки варварського удару російської ракети по медичному закладу, в якому перебували цивільні люди, зокрема діти, які лікувалися від раку та інших важких захворювань.

Євген Перебийніс закликав представників дипмісій та міжнародних організацій рішуче відреагувати на цей жахливий воєнний злочин та докласти максимум зусиль для посилення протиповітряної оборони України.

На місці були присутні Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та директор Охматдиту Володимир Жовнір, які поінформували іноземних дипломатів про наслідки російського терору.

До складу делегації увійшли керівники та представники дипломатичних місій ЄС, НАТО, УВКБ ООН, ПРООН, ЮНІСЕФ, Азербайджану, Австрії, Аргентини, Вірменії, Вʼєтнаму, Греції, Індонезії, Іспанії, Італії, Канади, Мексики, Молдови, Нідерландів, Норвегії, Північної Македонії, Польщі, Святого Престолу, Словаччини, Словенії, Судану, Туреччини, Фінляндії, Франції, Чехії, Чорногорії, Швейцарії, Швеції, Японії.