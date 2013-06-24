Міністерство закордонних справ підтримує ухвалення 3 липня Літньою сесією Парламентської асамблеї (ПА) ОБСЄ підсумкового документа — Бухарестської декларації асамблеї, а також ініційованої Постійною делегацією Верховної Ради України в ПА ОБСЄ резолюції «Безпека та геополітичні виклики в регіоні ОБСЄ: десять років збройної агресії російської федерації проти України», яка є складовою частиною декларації.

У резолюції асамблея зокрема засуджує агресивну війну рф проти України, яка триває вже 10 років, підтверджує невизнання спроби анексії росією АР Крим та м. Севастополя, окупації частин Донецької, Луганської, а з 2022 року — Запорізької та Херсонської областей, невизнання так званих виборів президента росії на тимчасово окупованих територіях України; засуджує систематичні атаки росії на цивільні об’єкти та цивільну інфраструктуру, злочини проти людяності, які вчиняє росія проти народу України, насильницьку депортацію українських цивільних громадян, зокрема дітей, до рф. ПА ОБСЄ прямо називає екоцидом руйнування російськими збройними силами навколишнього середовища України. Асамблея визнає, що агресія рф несе загрозу ядерним об’єктам України, має руйнівні наслідки для економічного розвитку, повідомляє МЗС.