Міністерство закордонних справ долучає національного поштового оператора Укрпошту до доставки документів, передусім закордонних паспортів, до закордонних дипломатичних установ України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

21 серпня 2024 року МЗС та Укрпошта уклали Меморандум про співпрацю, який закладає основу для реалізації проектів у сфері міжнародних поштових відправлень. Меморандум в присутності Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби підписали державний секретар МЗС Олександр Баньков та генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Планується, що новий сервіс зручної та доступної доставки паспортів запрацює вже у вересні.

МЗС та Укрпошта визначать оптимальні логістичні та економічно вигідні маршрути пересилання поштових відправлень. Громадяни України за кордоном отримають зручний сервіс доставки документів, передусім закордонних паспортів, за значно нижчою вартістю у порівнянні з міжнародними комерційними компаніями.

Використовуючи технологію електронної марки з QR-кодом, українці будь-де в світі зможуть оплатити доставку закордонного паспорту в особистому кабінеті на сайті Укрпошти. Єдина ціна доставки у будь-яку країну світу складатиме всього 6 доларів США та 10 грн ПДВ, що в рази дешевше в порівнянні з комерційними сервісами. Після того, як паспорт буде виготовлено на території України, Укрпошта забезпечить його швидку доставку на адресу закордонної дипломатичної установи України в країні, де замовляли паспорт, для його подальшої видачі заявнику.

“Ми розуміємо, що в умовах воєнного стану для мільйонів наших громадян за кордоном важлива швидка та зручна комунікація з державою. Тому ми продовжуємо постійно працювати над підвищенням якості сервісів МЗС і спрощенням доступу до консульських послуг. Завдяки домовленостям МЗС та Укрпошти, українці за кордоном вже з вересня зможуть отримувати оформлені в Україні закордонні паспорти швидко, за значно нижчою ціною та простішою процедурою. Це прояв піклування держави про своїх громадян”, - заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Укрпошта завжди поруч, навіть коли ви далеко від дому. Наша партнерська мережа в 660 тисяч відділень по всьому світу допоможе доставити все, що потрібно, – від українських товарів до водійських прав та закордонних паспортів – швидко, надійно та за доступною ціною, " – сказав Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти.