28 жовтня заступник Міністра закордонних справ України Євген Перебийніс взяв участь у спільному брифінгу МЗС та Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) щодо впливу війни на довкілля України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час виступу Євген Перебийніс наголосив, що війна, крім численних людських втрат і руйнувань, завдала значних збитків довкіллю. Українськими експертами вже зафіксовано понад 5800 випадків нанесення прямої шкоди довкіллю, які лише за попередніми оцінками заподіяли збитків на близько 60 мільярдів дол. США.

Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС російськими військами у червні 2023 року, відбулось масштабне затоплення земель у близько 80 населених пунктах, де проживало понад 16 тисяч людей. Цей терористичний акт, вчинений рф, серйозно вплинув на потенціал аграрного сектору регіону, у зоні лиха опинились щонайменше чотири національні парки, біосферний заповідник та інші території.

Злочинна окупація росією Запорізької АЕС, а також існуючі плани завдати ударів енергетичній інфраструктурі інших АЕС ставить під загрозу довкілля не лише України, а й усього регіону. Уся ця транскордонна шкода довкіллю безпосередньо впливає на здоров’я людей, їхній добробут та економічний потенціал як України, так і сусідніх держав.

Євген Перебийніс підкреслив, що безпрецедентні негативні наслідки агресивної війни рф проти України для природних екосистем виходять далеко за межі України. Саме тому питання екологічної безпеки перебуває серед важливих пріоритетів, над якими працює українська сторона в рамках імплементації Формули миру Президента України Володимира Зеленського.

Українська сторона також привітала активне залучення ЮНЕП до подолання шкоди, заподіяної довкіллю нашої держави та наголосила, що лише спільними зусиллями світової спільноти можливо позбутися страшного токсичного спадку російської агресії.