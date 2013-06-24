22 грудня, у День працівників дипломатичної служби України, Міністерство закордонних справ відкрило документальну фотовиставку «Дипломатія. Інституційна пам’ять». Унікальні світлини представлені на спеціальних стендах на Михайлівській площі та всередині Міністерства. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Виставку організували МЗС спільно із Науковим товариством історії дипломатії та міжнародних відносин та Державною архівною службою. Збірка демонструє історію української дипломатії від Української революції 1917-1921 років донині.

«Українська дипломатія має славетну історію протягом століть. Ми зберігаємо цю памʼять, ці традиції, на які спирається сучасна українська дипломатична служба, пишаємося ними та розвиваємо їх. Це важливо для утвердження правди про Україну, тяглості нашої державотворчості, розвінчування російської дезінформації та історичних міфів», — заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

20 тематичних блоків виставки розкривають ключові етапи розвитку української дипломатичної та консульської служби. Особливий акцент зроблений на незмінності принципів української дипломатії: захисту державних інтересів, поваги до іноземних партнерів, опіки над українськими громадянами за кордоном, формування позитивного іміджу України, сприяння міжкультурному взаєморозумінню.

Усі охочі можуть ознайомитися з виставкою про історію української дипломатії з 22 грудня по 20 січня на Михайлівській площі.

Виставка не лише висвітлює історичний внесок українських дипломатів у становлення та розвиток міжнародних відносин та зовнішньої політики України, але й підкреслює відданість України принципам прозорості та доброчесності у глобальному співтоваристві.

Ця ініціатива відіграє важливу роль у протидії дезінформації та зміцненні суспільної довіри. Проект реалізований за підтримки ПРООН в Україні та за фінансування Уряду Японії.

Партнери проекту: ПРООН, Уряд Японії, Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин, Державна архівна служба України та Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності.