Кабінет Міністрів України виділив додатково з резервного фонду держбюджету на будівництво фортифікацій 5,6 млрд грн. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 2 квітня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Системно і ґрунтовно зміцнюємо обороноздатність України. Сьогодні Уряд виділив ще 5,6 мільярда гривень на спорудження фортифікацій. Йдеться про укріплення ключових напрямків на північному сході, сході та півдні країни. Роботи ведуться швидкими темпами, залучені ресурси всіх регіонів країни. За необхідності Уряд готовий надалі оперативно відгукуватися на запити захисників та забезпечувати достатнє фінансування будівництва фортифікацій», - зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України — Міністр економіки Юлія Свириденко.

Кошти будуть спрямовані, зокрема на спорудження фортифікацій в Сумській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Загалом з початку 2024 року Уряд виділив на будівництво фортифікацій (включно з нинішнім рішенням) вже понад 25 млрд грн.