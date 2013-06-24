Відтепер на головному вокзалі країни встановлений стенд, через який усі охочі можуть долучитись до збору 10 млн грн, завдяки яким закуплять 10 інкубаторів для порятунку немовлят. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Через війну в Україні кількість передчасно народжених дітей зросла щонайменше на 15%. За цією цифрою — тисячі беззахисних малюків, які з'явилися на світ раніше строку та не можуть вижити без спеціальної допомоги. Щоб врятувати їхні серця, потрібні спеціальні інкубатори інтенсивної терапії.

Збір на такі інкубатори оголосили український дует TVORCHI, глобальна компанія платіжних технологій Visa та фандрейзингова платформа UNITED24. Усі пожертви, переказані з використанням карток Visa українських банків, будуть подвоєні.

«У нашій пісні «Heart of Steel» є слова: «Світ палає, а ти дій». У найважчі часи ми повинні бути єдині, ми мусимо допомагати тим, хто цього потребує. Як-от маленьким українцям, які народилися під час війни. Ми маємо за честь представляти проєкт «Небайдужі рятують серця дітей», розповідати про нього під час музичного конкурсу «Євробачення” та залучати підтримку з усього світу», — коментує дует TVORCHI.

Усі благодійники можуть швидко та зручно задонатити, відсканувавши QR-код на інсталяції «Небайдужі серця» на Центральному залізничному вокзалі Києва, звідки гурт TVORCHI 1 травня вирушить за кордон потягом Укрзалізниці Київ — Хелм, представляти Україну в міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2023». Запрошуємо пасажирів провести виконавців, також буде влаштовано автограф-сесію.

Учасники кампанії, які зроблять внесок від 1000 грн, отримають можливість виграти одну зі ста унікальних срібних прикрас у вигляді серця від дизайнера FROLOV та ювелірного бренду SOVA. Водночас серед десятьох найщедріших донорів в Україні розіграють десять золотих прикрас з унікальної колекції.

Кошти відкрито та прозоро збиратимуться через платформу UNITED24 на рахунок Міністерства охорони здоров’я України для придбання інкубаторів. Якщо зібрана сума перевищить очікувану, надлишок спрямують на придбання ще кількох інкубаторів. Робити внески можуть не тільки фізичні, а й юридичні особи (організації та компанії) за допомогою банківського платежу.

Збір коштів триватиме з 28 квітня по 28 травня. Після цього кошти передадуть реципієнту та відбудеться розіграш призів.