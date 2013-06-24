Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук разом із керівником т.в.о. Міністра у справах ветеранів Олександром Порхуном взяла участь у заході з передачі квартир Захисникам у місті Золотоноша на Черкащині. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Благодійний проєкт реалізується за співпраці Черкаської ОВА і бізнесу області. Реконструкцію та ремонт квартир із подальшою передачею у власність сімʼям Захисників здійснено за фінансової підтримки благодійного фонду «Відновлення — Черкащина».

Сьогодні ключі від квартир отримали перші 10 сімей.

Ірина Верещук подякувала очільнику Черкаської ОВА Ігорю Табурцю і представникам бізнесу, які долучилися до реалізації проєкту.

«Це гарний приклад співпраці регіональної влади та бізнесу на ветеранському напрямку. Взяли і зробили!» — підкреслила Віце-премʼєр-міністр.