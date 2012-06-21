Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



Пізнього суботнього вечора в селі Калинівка Городищенського району на Черкащині раптом загуркотіли комбайни. Як виявилося, це були рейдери, які взялися зібрати кукурудзу на чужому полі. Власники поля, дізнавшись про неподобство, намагалися перешкодити зловмисникам, але ті виявили спротив і навіть почали відстрілюватися. Однак з куль потрапила в легковик, у якому перебувала людина. На щастя, ніхто не постраждав.

На місце виїхали працівники Городищенського та Смілянського районних відділень поліції, слідчі обласного відділення й спецпризначенці. Злагоджені дії поліцейських вгамували крадіїв чужого урожаю. У правопорушників, яких виявилося 20 чоловік, вилучили збиральні комбайни та вантажні авто, а також 5 одиниць зброї та набої до неї.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Як повідомили в секторі комунікації Головного управління Національної поліції в Черкаській області, дії правопорушників кваліфікують як замах на крадіжку в особливо великих розмірах, вчинену організованою групою. Зловмисникам загрожує від семи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.