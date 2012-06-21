Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Благодійний фонд родини Нечитайло у співпраці з Департаментом соціального захисту населення Черкаської облдержадміністрації реалізовує в області проєкти, спрямовані на підтримку людей з особливими потребами та людей похилого віку, розвиток дитячої творчості та інші, допомагає тим, хто потребує захисту й підтримки.
В області успішно втілюється зокрема проєкт соціальних перевезень. Завдяки йому в Золотоноші, Умані, Чорнобаї, Звенигородці закупили спеціальні машини для перевезень інвалідів та людей літнього віку. Приміром, у Золотоноші послугами соціального таксі користуються щомісяця сотні дітей та дорослих з особливими потребами. Недавно на умовах співфінансування з міською радою тут придбали вже друге соціальне авто — семимісний «Рено». Витрати на утримання автівок узяли на себе місцеві бюджети.
Як розповіла директорка Фонду Вікторія Миколаюк, незабаром на Черкащині розпочнуть реалізовувати ще одну програму, спрямовану на розвиток соціальних майстерень для людей старшого віку, людей з інвалідністю та маломобільних груп. Селяни завдяки цій програмі здобудуть можливості активно займатися швейним, деревообробним та гончарним ремеслом.
Підсумки спільної з Фондом роботи, проведеної на Черкащині за три останні роки, за словами першого заступника голови облдержадміністрації В’ячеслава Швеця, вражають. Це 15 соціальних проєктів, понад 20 тисяч осіб, які одержали високоякісні послуги, полегшили своє життя. Черкащина доводить, що приватно-державне партнерство може бути плідним і сподівається досягти ще більшого.