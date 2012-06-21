Абсолютно новий вид богомола виявили у В'єтнамі, його назвали на честь сера Девіда Аттенборо.
«Дуже великого і міцного» богомола виявили під час недавньої експедиції в гори Аннам бельгійські дослідники. Цей вид вчені назвали «Titanodula attboroughi». Вони сказали, що вирішили удостоїти британського телеведучого такої честі, тому що сер Девід є «одним з найулюбленіших натуралістів у світі».
Бельгійський журнал ентомології описує недавно виявлену комаху як «дуже великого і міцного богомола».
У нього трикутна голова, ниткоподібні вусики, довга, але міцна передня спинка і гладка дорсальна поверхня тіла.
Колись богомолів відносили до універсального роду Herodula. Однак види у цій групі істотно розрізняються за однією помітною ознакою – чоловічими геніталіями.
Рід має всі форми морфології чоловічої репродуктивної ділянки, і це можна використовувати для категоризації і розрізнення між різними групами.
Дослідження дозволило вченим віднести однойменного богомола сера Девіда до нової групи Titanodula.
ДОВІДКА «УК»
94-річний телеведучий і натураліст сер Девід відомий перш за все тим, що представив дев'ять серій документальних фільмів про дику природу «Життя», починаючи з фільму «Життя на Землі» в 1979 році.
Новий п'ятисерійний серіал «Ідеальна планета» повинен вийти на екрани в кінці 2020 року.
Принаймні 20 видів і родів, як живих, так і вимерлих тварин, було названо на честь Аттенборо. У 2016 році британське полярне дослідницьке судно отримало назву RRS Sir David Attenborough, незважаючи на інтернет-опитування, в якому пропонувалося називати його Boaty McBoatface.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»