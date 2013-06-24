На засіданні Уряду прийнято проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до пункту 21 переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

До сьогодні спрощена система проведення робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту, що передбачена пунктом 21 Переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 406, поширюється лише на Збройні Сили, Національну гвардію та Службу зовнішньої розвідки.

Водночас проведення зазначених робіт на об’єктах Держприкордонслужби потребувало відповідних дозволів, що обмежувало терміни їх виконання і строки введення об’єкта в експлуатацію.

Тож з прийняттям відповідних змін на Держприкордонслужбу поширено положення щодо нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів казармено-житлового фонду військових містечок (крім житлових будинків), військових аеродромів, арсеналів, баз та складів, комунальних споруд, інженерних мереж, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (CCI) та середніми (СС2) наслідками і які виконуються безпосередньо на території військових частин (підрозділів), установ та організацій без отримання дозвільних документів на початок робіт, а після завершення будівництва об’єкти не підлягатимуть прийняттю в експлуатацію.

Крім того, уточнено період здійснення таких будівельних робіт, а саме - у період дії воєнного стану в Україні та протягом року після його припинення чи скасування (у чинній редакції - під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях).

Ухвалення постанови дозволить скоротити строки проведення робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів, а також виконання робіт із відновлення пошкоджених та знищених об’єктів Держприкордонслужби.