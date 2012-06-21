Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

Активісти Донецької області підтримали міжнародну акцію «Всесвітній день прибирання –WorldCleanupDay», що відбулася не тільки майже у всіх областях України, й а в понад 180 країн світу. Приміром, у Лиманському районі місцева молодь взялася очистити від сміття територію лісу біля Голубих озер – популярного й улюбленогомісця відпочинку. Всього до роботи приступили майже два десятки волонтерів з Лимана та Краматорська. «Погода змусила нас працювати якомога швидше і тому ми десь за дві години встигли зібрати повний тракторний причіп, а це більше 70 мішків різноманітного сміття», — розповідає один з учасників прибирання Максим Анісімов.

Згадану кількість відходів за сприяння працівників підприємства «Лиманський лісгосп» вивезти на звалище. А самі ж волонтери, непогано попрацювавши і звільнивши від сміття солідну територію, кажуть, що це тільки крапля в моря. Бо, за їхніми спостереженнями, поки вдалося прибрати всього 2 чи 3 відсотка від загальної території забрудненого і перетвореного на звалище відходів лісу.