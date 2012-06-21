У курортних зонах Маріуполя і Мангушського району Донецької області заступили на службу перші патрулі туристичної поліції, які протистоять злочинності та охороняють громадський порядок на узбережжі Азовського моря. Ці прибережні райони патрулюватимуть на байках, велосипедах і конях, що дає змогу забезпечити присутність правоохоронців у місцях масового відпочинку людей, куди швидко дістатися автомобілем проблематично. У складі туристичної поліції близько 20 поліцейських, які пройшли додаткове навчання і тепер осідлали шість велосипедів, чотири мотоцикли та чотирьох коней.
Один з найефективніших різновидів патрулювання на пересіченій місцевості, де немає доріг, — кінна поліція, оскільки вершники можуть легко подолати перешкоду і швидко дістатися до місця, де потрібна допомога правоохоронців. Кінний поліцейський патруль створили за сприяння місцевого кінноспортивного клубу та підтримки міської влади.
Маріуполь став другим містом в Україні після Одеси, де діє такий проект. «Діяльність туристичної поліції спрямована на те, щоб люди, які приїжджають на відпочинок на морське узбережжя, почувалися захищеними. Ми проаналізували, що кількість туристів збільшується, а тому для забезпечення спокою наших гостей та профілактики правопорушень збільшили щільність патрульних нарядів, розгорнули роботу трьох поліцейських станцій, що дає змогу безперервно нести службу в курортних зонах», — коментує ініціативу начальник Головного управління Національної поліції України в Донецькій області Микола Семенишин.
Поліцейські патрулі нестимуть службу на морському узбережжі до кінця туристичного сезону.