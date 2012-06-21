Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

Роман Дена Брауна «Код да Вінчі» побачив світ у 2003 році і майже відразу ж став бестселером, через три роки його екранізували. Головна роль професора символіки Роберта Ленгдона дісталася Тому Хенксу.

Пізніше й інші книги про харизматичного вченого вийшли на великому екрані, тепер Ден Браун планує випустити серіал про нього. Письменник оголосив про початок співпраці з стрімінговим сервісом Peacock, повідомляє Deadline. Планується, що серіал буде приквелом «Коду да Вінчі», події в ньому розвиватимуться під час дії, описаного в романі «Втрачений символ». Він називатиметься Dan Brown's Langdon.

У головних ролях зіграють Ешлі Цукурман, Валорі Каррі, Сумалі Монтано, Рік Гонсалес, Едді Іззард і Бо Напп. Сценарій напишуть один з авторів серіалу «Мислити як злочинець» Ден Дворкін і сценарист оскароносного фільму «Ігри розуму» Брайан Грейзер. Браун зазначив, що залишився задоволений вибором акторів і команди проєкту, сам він виступить як продюсер серіалу.

Раніше Ден Браун прокоментував сюжетну лінію продовження книг і схожість головного героя з собою. За словами письменника, у новій книзі його професор Роберт Ленгдон зустріне «красиву жінку, фахівця з криптології, яка йому дуже підходить». Автор зазначив, проводячи паралелі з собою, що Ленгдон «крутіший, розумніший і набагато краще розбирається в кодах, символах та історії релігії. Можливо, професор Ленгдон – той, ким я міг би стати, але не став».