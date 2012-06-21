Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На початку вересня в українському кінопрокаті з’явиться художній фільм режисера Дарії Онищенко «Забуті», в якому розповідається про драматичні події з життя людей на території окупованого Донбасу.
Нова стрічка, знята у співпраці України і Швейцарії: за підтримки Міністерства культу України та Федерального управління культури Швейцарії, ще по дорозі до українського глядача вже встигла отримати непогані відгуки. Адже під час світової прем’єри на Варшавському міжнародному кінофестивалі в рамках конкурсної програми «1-2» «Забуті» отримали від авторитетного журі спеціальну премію. А в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю роботу відзначили призом від Українського інституту як проєкт із найбільшим міжнародним потенціалом.
Про що фільм? Про нас. «Історія кохання тих, хто не забув ким є насправді, і про кого не маємо права забути ми. Коли війна нищить все навколо: пізнані пейзажі, знайомих людей, звичне життя — залишається стиснути кулаки і не дати зруйнувати себе», — йдеться у анотації до фільму.