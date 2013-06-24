З 5 червня запрацюють оновлені правила безмитної та безквотної торгівлі агропродукцією з ЄС, що діятимуть рік. На деякі агропродукти встановлені квоти з розрахунку середнього показника врожаю за другу половину 2021 року та 2022-2023 роки. Про це зазначив виконувач обов’язків Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час виступу на конференції GRAIN UKRAINE. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Це стосується шести видів продукції: цукру, яєць, м'яса птиці, кукурудзи, крупи, меду.

На експорт цукру до ЄС квота на рівні 262 тис. тонн вже вичерпалась.

«З 1 червня Урядом запроваджено нульову квоту на цукор, яка діятиме до кінця року. Але українські агровиробники продовжують експортувати цукор в країни Африки, Близький Схід, Великобританію», - зауважив Тарас Висоцький.

Загалом, за його словами, виробництва цукру для внутрішнього споживання достатньо.

Він наголосив, що ЄС – найбільший торговельний партнер України. В 2023 році близько 60% агропродукції було експортовано до країн ЄС.

Виконувач обов’язків Міністра також розповів, що невдовзі вступлять в силу закони, які забезпечуватимуть механізми прозорого і безперешкодного експорту.

«Нові законодавчі зміни передбачають встановлення мінімальних цін на експорт зернових та олійних культур, горіхів і меду. Також у ДАР буде запущена система простежуваності щодо виробленої продукції. Міністерство агрополітики розробляє алгоритм впровадження змін, які будуть опубліковані для громадського обговорення», - підкреслив Тарас Висоцький.

Довідково

Конференція GRAIN UKRAINE — дискусійний формат за участі ключових гравців світового агроринку, що забезпечує високий рівень обговорення та нетворкінгу. Існує з 2016 року.