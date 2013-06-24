Понад 2000 військових психологів перебувають зі своїми підрозділами на передовій та допомагають підтримувати психологічну стійкість захисників та захисниць України на полі бою.
Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з нагоди Всеукраїнського дня психолога.
«Робота військового психолога посідає важливе місце в системі підтримки українських воїнів, як, ризикуючи життям, відстоюють нашу незалежність. Війна не зупиняє зміни в Збройних силах України. Тож, зараз здійснюється перезавантаження роботи з персоналом ЗСУ. Попередня система морально-психологічного забезпечення відходить у минуле. Замінить її система психологічної підтримки персоналу, яка спрямована насамперед на роботу військових психологів безпосередньо з військовослужбовцями в різних умовах бойової обстановки. Зараз понад 2000 військових психологів знаходяться зі своїми підрозділами на передовій», - повідомив Сирський.
Він відзначив, що професіоналізм та досвід військових психологів допомагають підтримати психологічну стійкість захисників та захисниць України на полі бою.
Як повідомлялось, 24 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога, який почали впровадили з 2004 року за ініціативи Національної асоціації практичних психологів та соціальних працівників України.
Джерело: Укріформ