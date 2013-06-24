Обласний центр координації протимінної діяльності збиратиме й аналізуватиме інформацію про стан розмінування у громадах, а також відстежуватиме потенційні загрози. Він працюватиме при Харківській ОВА.

«Центр об’єднає зусилля органів влади, правоохоронців, екстрених служб, волонтерів та міжнародних організацій. Це дасть краще розуміння, що відбувається в області у протимінній діяльності. Наше завдання — не заважати місцевим ініціативам, а спрямовувати їх в потрібне русло, щоб вони були в межах загальнодержавної політики та загальнодержавного бачення. Для нас важливо також, що центр підвищить якість координації та взаємодії не тільки на рівні області, а й із центральними органами влади, зокрема Міністерством економіки, яке координує напрям гуманітарного розмінування», — сказавзаступник міністра Ігор Безкаравайний, який взяв участь у відкритті.

Для центру розроблять спеціальну систему, яка на основі зібраних даних відображатиме всі процеси з розмінування, що відбуваються в області. Крім того, для оперативного реагування на дзвінки громадян буде створено цілодобову гарячу лінію 0-800-33-10-40. Заяви можна буде залишити, заповнивши форми зворотного зв’язку.

«Створення центру координації протимінної діяльності важливе для захисту населення Харківської області від наслідків повномасштабної війни, яка триває. Упровадження сучасних методів розмінування та ефективної взаємодії між організаціями допоможе не лише знешкодити вибухонебезпечні предмети, а й поліпшити умови життя та безпеку жителів регіону», — сказав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Безпосередньо в громадах працюватимуть фахівці-ідентифікатори. Вони першими після викликів їхатимуть на ділянку у своїй громаді, щоб пересвідчитися, що на місці виявили саме міну чи інший вибухонебезпечний пристрій. У такий спосіб вдасться зменшити кількість непотрібних виїздів бійців ДСНС. Ідентифікаторів відбиратимуть серед ветеранів — учасників бойових дій, після чого вони пройдуть спеціальний курс навчання. Вони розповідатимуть населенню про ризики, пов’язані з поводженням з вибухонебезпечними предметами. Знання, як правильно поводитися біля небезпечних ділянок, може зберегти життя, повідомляє Мінекономіки.