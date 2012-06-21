«Ми хочемо, щоб цього дня вся країна шанувала і пам’ятала всіх тих, хто робить нашу землю вільною й незалежною», — зазначила одна з організаторів заходу волонтер і радник голови Харківської ОДА Ярина Чаговець. Ініціатором заходу, що розпочався з покладання квітів на Алеї слави 18-го цвинтаря, де поховано загиблих воїнів, стала громадська організація «Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО в Харківській області», до складу якого входять представники майже всіх волонтерських організацій, воїни ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, добробатів, прикордонники та інші.
«День шани воїнів і волонтерів АТО, безумовно, має стати традиційним, адже найцінніший ресурс нашої держави — це люди. Воїни, які брали участь в антитерористичній операції, і волонтери — еліта патріотично налаштованих людей, які роблять свою справу чесно й мужньо. Завдяки тому, що ви вже зробили і робите сьогодні, наша держава змінюється, стає міцнішою. Розбудова держави починається з кожного з нас. Упевнений, що перемога на всіх фронтах, на яких ми воюємо сьогодні, буде за нами», — сказав заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк під час велелюдного мітингу представників різних регіонів України біля пам’ятника Тарасові Шевченку.
Олег Головко, голова Всеукраїнського об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Харківській області, наголосив: вшановуючи пам’ять тих, хто загинув, необхідно збудувати державу, про яку вони мріяли. Однією з центральних подій Дня шани воїнів і волонтерів АТО стала презентація Прапора єдності, зшитого зі стягів усіх підрозділів, які беруть або брали з 2014 року участь в АТО, а також волонтерських організацій Харківщини.
«Цей прапор дуже великий, і він стане більшим, — наголосила Ярина Чаговець. — Його буде передано спочатку до Києва — там до нього долучать прапори місцевих волонтерських організацій і батальйонів. А потім передаватимуть по всіх містах України, доки він не стане єдиним прапором усіх організацій і всіх військових, що воюють на Донбасі. 14 жовтня ми представимо це знамено на найбільшій площі у Європі — площі Свободи в Харкові».
Знамено єдності учасники заходу розгорнули на центральній вулиці Харкова — Сумській, а після освячення стяга єпископом Харківським і Богодухівським Митрофаном урочистою ходою понесли до площі Свободи.