На Харківщині створили обласний Центр координації протимінної діяльності, який збиратиме та аналізуватиме інформацію про стан розмінування у громадах, а також відстежуватиме потенційні загрози. У відкритті Центру, який працюватиме при Харківській обласній військовій адміністрації, взяв участь заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний, передає пресцентр Урядовий портал.

«Я вітаю створення Центру, який обʼєднуватиме зусилля органів влади, правоохоронців, екстрених служб, волонтерів та міжнародних організацій. Це дасть нам краще розуміння, що відбувається в області в протимінній діяльності. Наше завдання — не заважати місцевим ініціативам, а спрямовувати їх в потрібне русло, щоб вони були в рамах загальнодержавної політики та загальнодержавного бачення. Для нас важливо також, що Центр підвищить якість координації і взаємодії не тільки на рівні області, але й з центральними органами влади, зокрема Міністерством економіки, яке координує напрям гуманітарного розмінування», — сказав Ігор Безкаравайний.

Для Центру розроблять спеціальну систему, яка на основі зібраних даних відображатиме всі процеси з розмінування, які відбуваються в області. Крім того, для оперативного реагування на дзвінки громадян буде створено цілодобову гарячу лінію – 0-800-33-10-40. Заяви також можна буде залишити, заповнивши форми зворотного зв’язку.

«Створення Центру координації протимінної діяльності є важливим для захисту населення Харківської області від наслідків повномасштабної війни, яка триває. Впровадження сучасних методів розмінування та ефективної взаємодії між організаціями допоможе не лише знешкодити вибухонебезпечні предмети, а й поліпшити умови життя та безпеку жителів регіону. Хочу подякувати Міністерству економіки України, особисто Юлії Свириденко та її заступнику Ігорю Безкаравайному за увагу до Харківщини, підтримку та співпрацю», — сказав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Безпосередньо в громадах будуть працювати фахівці-ідентифікатори. Вони першими після викликів будуть їхати на ділянку в своїй громаді, аби пересвідчитися, що на місці виявили саме міну чи інший вибухонебезпечний пристрій. У такий спосіб вдасться зменшити кількість непотрібних виїздів бійців ДСНС. Ідентифікаторів відбиратимуть серед ветеранів-учасників бойових дій, після чого вони пройдуть спеціальний курс навчання.

Також фахівці Центру навчатимуть населення ризикам, пов'язаним із поводженням з вибухонебезпечними предметами. Знання як правильно поводитися біля небезпечних ділянок може зберегти життя місцевим мешканцям.

Довідково

Питання гуманітарного розмінування координує Перша віцепрем'єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко. Міністерство економіки України забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади з питань протимінної діяльності в частині гуманітарного розмінування.