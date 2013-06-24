Після вчорашньої ворожої атаки Харківська область була частково знеструмлена. Тому на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням Віце-прем'єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук було вирішено направити до цього регіону унікальний потяг Food Train. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Уже сьогодні команда потяга-кухні розпочала роботу і приготувала майже 6000 порцій їжі для мешканців Харківщини. Вони були доставлені за координації Харківської ОВА в лікарні, МТП для внутрішньо переміщених осіб та до тих, хто постраждав після вчорашніх ворожих обстрілів.

«Завдяки співпраці з нашими партнерами ми маємо змогу швидко допомагати людям, які цього потребують. Оперативне кризове реагування та направлення потяга-кухні Укрзалізниці, який функціонує за підтримки Фонду Говарда Баффета, є черговим прикладом такої злагодженої роботи», — зазначила Віце-прем’єр-міністр.