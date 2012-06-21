Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Херсонській області приступили до реалізації проєкту «TripMastGoon» в рамках якого створюється новий туристичний продукт. На трьох мовах на сайті проєкту викладатиметься фото та відео, розповіді про найбільш привабливі для відпочинку місця Херсонщини. До реалізації задуму залучають тих, хто відіграє суттєву роль у розвитку туристичної сфери області: транспортні компанії, готелі та хостели, національні парки, заповідні зони та бази відпочинку, ресторанні компанії, сувенірні магазини, ресторани та кафе.
Також до наповнення ресурсу запрошують фотографів та відео операторів, які спеціалізуються на зйомках туристичних принад Херсонщини. В планах у ініціаторів проекту — конкурс на херсонський сувенір, масштабна фотовиставка, випуск кольорових та інформативних путівників, багато іншого.
Перші кроки в реалізації проєкту вже зроблено. Так, завдяки організаційній допомозі центру живої історії «Олешшя», туристичній організації «Туризм Херсонщини» та підтримці UCAID, на Інтернет-ресурсі розміщено яскраві фото та відео про катання на байдарках Дніпром. Дельта річки — одне з наймальовничіших місць в Україні, яке ідеально підходить для каякінга, катання на байдарках. Орендувати байдарки в Херсоні можна з березня до кінця жовтня. Деякі туристичні компанії пропонують тури навіть взимку. Є індивідуальні екскурсії для новачків коротким маршрутом, пропозиції сімейних та колективних подорожей, сплавляння дельтою річки протягом двох днів або корпоративних екскурсій з ночівлею в наметах.
Отже, на Херсонщині пропонують для відпочивальників різні види активного та корисного туризму та можливість отримати нові незабутні враження.