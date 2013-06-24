У Волочиську, Хмельницької області, з'явиться новий індустріальний парк «Ф’ЮЧЕ ІНДАСТРІ ХАБ». Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про його включення до Реєстру індустріальних (промислових) парків 1 жовтня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Індустріальні парки — це ключова складова програми «Зроблено в Україні». Вони забезпечують не лише створення нових робочих місць, а й розвиток регіонів та залучення інвестицій. Це сприяє переходу України до переробної економіки», — зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Ініціатор створення парку ТОВ «ВІННЕР ІНВЕСТ КАПІТАЛ». Загальний обсяг інвестицій у проект становить близько 1 мільярда гривень, з яких 113 мільйонів — власні кошти компанії. Проект сприятиме створенню 350 робочих місць у таких сферах, як переробка харчових продуктів, альтернативна енергетика та науково-технічна діяльність.

Довідково

Нагадаємо, до Реєстру індустріальних парків вже включено 93 об'єкти. У бюджеті на 2024 рік на підтримку програми закладено 1 мільярд гривень.