У Хмельницькій області відбулися перші відкриті обласні змагання «Сила духу Поділля», організовані за ініціативи військовослужбовців-ветеранів та за підтримки обласної військової адміністрації. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Цей унікальний захід зібрав 144 учасники з 13 областей України та міста Київ, які змагалися у різних видах спорту, таких як легка атлетика, стрільба з лука, штовхання ядра, кульова стрільба, веслування на тренажері, пауерліфтинг та таер фліп.

Змагання, що мають на меті увічнення пам’яті Захисників і Захисниць України, спрямовані на залучення військовослужбовців, ветеранів війни та членів їхніх родин до розвитку спортивних осередків, а також на популяризацію спорту як інструменту реабілітації та соціальної інтеграції.

“Вперше у Хмельницькій області проведено такі масштабні змагання для ветеранів, що є важливим кроком у їхній реінтеграції та реадаптації. Ми маємо забезпечити наших Захисників усім необхідним для їхнього успішного повернення до мирного життя, і такі заходи є одним із ключових інструментів у цьому процесі”, – підкреслила заступник Міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції Руслана Величко-Трифонюк.