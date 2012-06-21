Новий алгоритм дозволив отримати найбільш чітку візуалізацію прихованого під «Мадонною в скелях» зображення.
Сліди картини, зверху якої була написана «Мадонна в скелях» Леонардо да Вінчі, виявили ще в червні 2005 року. Нова робота дозволяє краще зрозуміти, що зображав прихований малюнок.
У своїй роботі П'єрлуїджі Драготті, професор Імперського коледжу Лондона, і доктор Кетрін Хіггітт з Національної галереї використовували новий алгоритм в поєднанні з технікою макро-рентгенівського флуоресцентного сканування (MA-XRF), яка виявляє хімічні елементи в картинах. Дослідники виявили в прихованому малюнку цинк, що дозволило побачити раніше непомічені деталі.
«Кожен піксель містив різну кількість кожного елемента в різних шарах. Ми проаналізували кожний елемент зображення окремо перш ніж об'єднати їх, щоб побачити всі начерки на полотні. Це дозволило отримати набагато більш чітке зображення ангела і дитини», – каже П'єрлуїджі Драготті.
«Раніше ми отримували дуже слабкі сигнали від цинку на картині через його перекриття іншими елементами, але новий алгоритм дав нам більше впевненості у цих сигналах», – додає Хіггітт.
Дослідники повідомили, що їх спеціальну техніку можна застосовувати і до інших картинам. За словами Драготті, він продовжить роботу над об'єднанням методів візуалізації та алгоритмів штучного інтелекту, щоб витягти більше приховану інформацію з творів.
ДОВІДКА «УК»
Існує дві практично ідентичні версії цієї картини. Першу Леонардо да Вінчі написав у 1483-1486 роках (або навіть раніше) – вона зберігається в Луврі. Другий твір художник створив пізніше, до 1508 року: її він написав для капели в церкві Сан Франческо Гранде (Мілан). В кінці XVIII століття церква продала її художнику Гевіну Гамільтон, який привіз її до Англії. З кінця XIX століття друга версія твору зберігається в Лондонській національній галереї.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»