25 грудня поряд із Землею пролетять три астероїда, які потрапляють у групу «потенційно небезпечних», відповідно до класифікації NASA. Діаметр найбільшого з них сягає майже 200 метрів, що майже вдвічі більше за статую Свободи в Нью-Йорку.

Цей астероїд називається 501647 (2014 SD224), він наблизиться до Землі на відстань приблизно 3 млн км. В останній раз він пролітав недалеко від планети в січні 2020 року, потім він повернеться через рік. Про це повідомляє центр вивчення навколоземних об'єктів NASA.

Відзначається, що в групу «потенційно небезпечних» астероїдів потрапляють космічні об'єкти, що знаходяться в межах 0,05 астрономічних одиниць і мають діаметр понад 140 метрів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядовго кур’єра»