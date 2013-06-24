Складний період випробувань для України триває. Як це позначається на міграційних процесах? Чи можна нині оперативно і вчасно отримати паспорт, посвідку на проживання та інші необхідні документи? Такі питання нерідко ставлять відвідувачі співробітникам підрозділів міграційної служби Києва та столичної області. Міграційники роблять усе можливе, щоб рівень обслуговування людей відповідав їхнім запитам. Тому у важкі для країни часи забезпечили системне зростання показників, які характеризують надання адміністративних послуг.

Отож як ми зустріли весну? За перші два місяці нинішнього року співробітники міграційної служби Києва та області оформили й видали понад 34 тисячі ID-карток — на понад тисячу більше, ніж за той самий період торік. І більш як 50,5 тисячі закордонних паспортів — майже на 17 тисяч менше. Вклеєно приблизно 12 тисяч фотокарток у паспорти громадянина України у зв’язку з досягненням 25- і 45-річного віку — майже на 2,5 тисячі більше, ніж за той самий торішній період.

Зниження попиту на оформлення закордонних паспортів пояснюють перебуванням значної кількості громадян України за кордоном, а також поступовим розширенням у межах країни мережі ЦНАПів, у яких надають паспортні послуги.

Продовжують звертатися до міграційної служби іноземці та особи без громадянства. За вищезазначений період цього року їм оформлено: дозволів на імміграцію в Україну — майже 200; посвідок: на постійне проживання — понад 350, на тимчасове — більш як 800; продовження строку перебування на території України — більш ніж 130.

Заступник начальника Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області Дмитро Лемеш запевняє: «У складних умовах попри перебої зі світлом, з’язком та повітряні тривоги міграційна служба столичного регіону працює злагоджено. Зробити обслуговування ще більш комфортним для відвідувачів допомагають і зміни в законодавстві. 2023 року з’явилася можливість одночасно оформити собі ID та закордонний паспорт, а також закордонний паспорт своїй дитині / дітям до 14 років. Своєчасним виявилося спрощення процедури оформлення паспортів громадянам, які проживали на тимчасово окупованій території, — ідентифікація особи у цьому разі стала можливою в режимі відеоконференції.

Позачергово документуємо воїнів ЗСУ. Вручаємо документи навіть у шпиталях, що дає змогу пораненим виїхати за кордон на лікування».

Щоб отримали документи люди, які не можуть самостійно пересуватися, міграційники відвідують будинки для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та людей з інвалідністю і медичні заклади. Співробітники відділів допомагають громадянам переслати готові паспорти від одного територіального органу / підрозділу ДМС до іншого. Так можна отримати виготовлені документи не за місцем подання відповідної заяви-анкети, а за місцем фактичного перебування. Тому послуга вельми популярна. Нею охоче користуються переселенці з окупованих територій, а також тих, де тривають активні бойові дії.

Унормування Кабінетом Міністрів питання направлення за межі нашої країни виготовлених паспортів громадянина України та закордонного значно спростило отримання їх українцями в країнах, де люди перебувають. Адже у перші дні та місяці війни громадян пропускали через кордони навіть без документів. Тож торік тисячі паспортів передано за кордон.

Джерело: Центральне міжрегіональне управління ДМС у м. Києві та Київській області