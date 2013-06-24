Україна, здійснюючи ефективний контроль окремих районів Курської області, неухильно дотримується взятих на себе міжнародних зобов’язань у сфері міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо захисту цивільного населення під час ведення бойових дій. Із перших днів Курської операції Сили оборони України як цивілізована європейська армія проявили високий професіоналізм і повне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права. Цивільні жителі Курської області отримують гуманітарну допомогу, задоволення основних гуманітарних потреб, можливість виїзду з районів бойових дій. Беручи до уваги необхідність належного забезпечення основоположних прав людини на Курщині, Міністерство закордонних справ звернулося до Організації Об’єднаних Націй долучитися до заходів гуманітарного реагування на зазначеній території та направило відповідну ноту. МЗС також звернулося з нотою до Міжнародного комітету Червоного Хреста із проханням долучитися до заходів гуманітарного реагування та здійснювати моніторинг дотримання принципів міжнародного гуманітарного права відповідно до Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, повідомляє МЗС.