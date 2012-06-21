В області зареєстровано 276 033 внутрішньо переміщені особи, з них 21 922 — отримувачі адресної допомоги на оплату проживання та житлово-комунальних послуг. Такі дані обласного департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. На підставі цієї інформації фахівці припускають, що на цей час щонайменше 13 567 сімей переселенців Луганщини потребують надання житла. Обліку чи черги на квартири, де враховані дані тих, хто потребує житла, немає. Хоч усі опитування, які проводили серед цієї категорії населення соціологічні служби, підтверджують, що саме проблема житла найважливіша. Тож зрозуміло, чому люди так емоційно реагують на ситуацію навколо першого відновленого за п’ять років АТО/ООС будинку для ВПО, де раз у раз відкладають новосілля. Про проблеми навколо цього об’єкта «Урядовий кур’єр» писав 12 вересня цього року.
Ситуацію із житлом для переселенців розглядали під час апаратної наради в ОДА. З’ясувалося, що кредитно-фінансовий механізм для забезпечення внутрішньо переміщених осіб доступним житлом не набув масштабного поширення через незначні обсяги коштів, надані на це з державного та місцевих бюджетів. І саме брак достатнього фінансування та правова неврегульованість питання, як зазначив начальник управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації облдержадміністрації Вадим Лазніков, були головними чинниками, які тривалий час не давали змоги забезпечити внутрішньо переміщених осіб житлом.
Нині правовий механізм надання житла переселенцям частково врегульовано постановами Кабінету Міністрів України у червні цього року. Тож тепер у місцевих бюджетах на 2020 рік доручено передбачити кошти на формування фондів житла для таких осіб. А щоб визначити, кому з них першими святкувати новосілля, профільним структурним підрозділам облдержадміністрації доручено утворити комісію з обліку ВПО. На Луганщині готують спеціальну регіональну цільову програму, спрямовану на вирішення житлового питання переселенців.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»