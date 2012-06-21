У роботі з підготовки нерестових гнізд беруть участь не лише співробітники державного агентства рибного господарства, а й поліцейські, а також всі, хто готовий прийти на допомогу природі в справі відтворення біологічних ресурсів. Основою майбутніх місць нересту риб найчастіше служать гілки хвойних дерев, які зв’язують та розміщують на мілководді.
«На хвойних гніздах відкладають ікру короп, карась, лящ, плотва, головень та інші види риб. Тож саме з гілок й виготовляємо ці гнізда, хоч можна роботи й зі штучних матеріалів. А ще до того ж за нерестилищами потрібно постійно доглядати, виймати та чистити їх від мулу», — розповідає головний державний інспектор відділу охорони водних біоресурсів рибоохоронного патруля Євген Степанов.
Тільки на річці Айдар в межах міста Старобільськ інспектори рибоохоронного патруля уже встановили три штучних нерестових гнізда по 15 метрів. Поблизу Лисичанської «Водної станції» інспекторам рибоохоронної патруля створювати штучні нерестовища, які простяглися на ділянці Сіверського Дінця, допомагали представники патрульної поліції області.
А у Сєвєродонецьку працівники комунального підприємства вручну розчистили кілька десятків метрів озера Паркове, щодо якого міською владою вирішено використовувати біологічні методи його очищення. Саме з цією метою до озера запущено білого амура. Ця риба харчується молодими пагонами очерету, тож добре очищає від нього водойми.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»